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18 июня, 12:53

Общество

В Роскачестве рекомендовали использовать посуду из стекла для маринования шашлыка

Фото: 123RF.com/vladimirol

Для маринования шашлыка лучше всего подходят стеклянная, керамическая и эмалированная посуда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество.

В ведомстве пояснили, что некоторая посуда может негативно повлиять на вкус и качество мяса. Например, не стоит мариновать шашлык в алюминиевой и медной посуде, а также в поврежденных эмалированных мисках.

Как рассказали в Роскачестве, алюминий разрушается от воздействия кислот. Когда оксидная пленка проникает в маринад, мясо получает металлический привкус. Окисляется и медь, из-за которой уходит витамин С и меняется структура белка.

Кроме того, осторожнее надо относиться к контейнерам из пластика, так как в них могут содержаться токсичные компоненты, которые при взаимодействии с кислотами и жирами проникают в мясо. Наиболее безопасным будет полипропилен – PP с цифрой 5 в треугольнике.

Неудачным мясо может получиться и из-за оцинкованных ведер и чугунной посуды без покрытия. В первом случае выделается цинк, а во втором – вкус становится горьким из-за остатков других блюд, которые впитываются в поверхность.

В ведомстве также посоветовали всегда держать маринующееся мясо в холодильнике.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила, что черная корка на шашлыке опасна для желудка и кишечника. Все дело в дыме, который образуется при попадании жира и воды на угли. Он содержит вредные соединения, которые оседают на поверхности мяса и попадают в организм.

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