Эксперт Койтов: за услуги по жарке шашлыка может грозить штраф до 500 тысяч рублей

Россияне начали нанимать людей для жарки шашлыка: объявления об этой услуге стали все чаще появляться на онлайн-платформах. С чем связан такой тренд и может ли он быть опасен, разбиралась Москва 24.

"Вы отдыхаете – я все организую"

На российских платформах все чаще можно встретить объявления об услугах выездного шашлычника. Как правило, авторы публикаций называют себя профессиональными поварами с большим опытом. Чаще всего это мужчины, которые, по их собственному заверению, решили уйти из ресторанного бизнеса, посвятив себя частной практике.





из текста объявления Повар с 15-летним стажем, предлагаю свои услуги на вашем мероприятии. Блюда на мангале, плов, торты, пирожные, салаты, канапе и много вкусных и красивых блюд на вашем столе удивят ваших гостей.

Цены на такие услуги варьируются: на итоговую стоимость влияет количество дополнительных опций и индивидуальный прайс самого мастера. Кто-то оценивает жарку шашлыка в сумму от 1 000 рублей и выше, некоторые держат планку в пределах 2 000, другие определяют услугу как категорию люкс с соответствующим ей прейскурантом.

"Шашлык под ключ: продукты + маринад + готовка на мангале + выезд – от 4 000 рублей. Вы отдыхаете – я все организую. <...> Могу закупить продукты, замариновать и приготовить – полностью под ключ. Или приеду и идеально приготовлю ваши продукты", – уточняет один из мастеров.

При этом в описании профилей таких мастеров нет информации о наличии действующей медицинской книжки.

Помимо этого, на фоне потепления россияне стали покупать и "шашлычные туры". Как рассказал телеграм-канал SHOT, организаторы собирают группу, вывозят участников в лес и обучают тонкостям приготовления блюда: как выбрать угли и мясо, найти место для пикника, установить мангал, подготовить шампуры и так далее.

Уточняется, что услуга предназначена для тех, кому не с кем провести выходные, а также для девушек, не умеющих жарить мясо.

Стоимость тура на один день составляет 12 000 рублей: в эту сумму входят маринованное мясо, сосиски, картошка, мангал для каждого участника, аптечка, вода и жидкость для розжига.

Безопасная сделка

В целом желание нанять специалиста для жарки шашлыка вполне обосновано, особенно когда речь идет о кейтеринге. Как отметил в беседе с Москвой 24 маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков, люди нередко обращаются за помощью к профессиональным поварам, особенно если нужно подготовиться к празднику.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Основной плюс – экономия времени и сил. Кроме того, некоторым проще довериться профессионалу, поскольку собственных навыков и умений может не хватать. Однако главный минус – безопасность: непонятно, чем болеет человек, какое у него образование и как он готовит, а если это нелицензированный повар, могут быть и дополнительные риски.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов согласился с тем, что в случае с вызовом частника клиент не может быть уверен, обладает ли человек необходимыми компетенциями и есть ли у него медкнижка.

"Существует определенный перечень заболеваний (например, кожные), при наличии которых человек никогда не получит такой документ: если исполнитель, предоставляющий данные услуги, болен, он тем самым допускает высокий риск заражения других", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он уточнил, что в таком случае оказание услуг может быть истолковано как не соответствующее требованиям безопасности, что влечет серьезный риск отравлений и заболеваний.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России Такого специалиста может ждать ответственность по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Здесь предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 300 000 рублей, заканчивая лишением свободы до 2 лет.

Если приготовление шашлыка таким специалистом повлекло за собой летальный исход, то ответственность возрастает. Наказание может быть разным, начиная от штрафа до 500 000 рублей, заканчивая лишением свободы на срок до шести лет с полумиллионным штрафом.

"Кроме того, главная проблема возникает, когда исполнитель не зарегистрирован ни как индивидуальный предприниматель, ни как самозанятый – это ключевой признак недобросовестности. Чтобы услуга была легальной, исполнитель должен быть субъектом предпринимательской деятельности: юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Это подтверждает, что он не скрывает доходы от государства", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что потребитель, который ничего не проверяет и доверяет любой рекламе, имеет высокий риск попасться на горе-мастеров или мошенников, которые могут попросить перевести аванс на карту и исчезнуть.

Койтов подчеркнул, что доски объявлений не несут ответственности за исполнителей, за исключением сервиса "Безопасная сделка", когда деньги вносятся на счет площадки и исполнитель получает их только после подтверждения оказания услуг с обеих сторон.

Юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун добавила в разговоре с Москвой 24, что исполнителя могут привлечь к ответственности и за нарушение требований пожарной безопасности.

"Штраф платит непосредственный нарушитель – сам "шашлычник" как физическое лицо: от 5 000 до 15 000 рублей. Во время особого противопожарного режима штраф вырастает от 10 000 до 20 000 рублей (20.4 КоАП РФ)", – отметила эксперт.

Если при приготовлении мяса в лесу с использованием открытого огня возник пожар и был причинен тяжкий вред здоровью, исполнителю грозит штраф до 80 тысяч или лишение свободы до 3 лет (219 УК РФ).

Если же это повлекло за собой смерть человека, в рамках той же статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А если двух или более лиц, грозит до 7 лет тюрьмы, заключила специалист.

