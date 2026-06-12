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12 июня, 13:33

Общество

Владимир Путин поздравил граждан с Днем России

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда являлись главными ценностями для народа.

Глава государства также традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Российский лидер назвал все этапы исторического пути российского государства единым целым.

"С Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории, и конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства", – указал он.

По словам Путина, глубокое личное восприятие страны стоит в характере народа, который помогал преодолевать трудности, побеждать врагов и строить страну. Президент России обратил внимание, что чувства ответственности за Отечество близки каждому россиянину, а для участников спецоперации это стало надежной духовной опорой.

Кроме того, глава государства поздравил с праздником выдающихся деятелей страны.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с Днем России, отметив, что праздник объединяет всех граждан великой страны. Он напомнил, что Москва с давних времен играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. Сейчас столица – центр политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни России.

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