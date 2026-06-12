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12 июня, 09:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с Днем России, отметив, что праздник объединяет всех граждан великой страны.

"Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями. И твердо верим в успешное преодоление любых испытаний", – написал мэр в MAX.

Собянин также напомнил, что Москва с давних времен играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. Сейчас столица – центр политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни России.

Кроме того, подчеркнул мэр, Москва вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие страны.

"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде!" – поздравил Собянин.

Порядка 300 площадок будут задействованы в праздновании Дня России в рамках проекта "Лето в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают посетить экскурсии, познакомиться с историей РФ, поучаствовать во флешмобах, квизах и других активностях.

Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в Культурный центр "Моссовет". В мероприятии примут участие профессиональные коллективы со всей России. Автор проекта и его художественный руководитель – народная артистка РФ Надежда Бабкина.

Акция "Хоровод единства" состоялась около Музея Победы ко Дню России

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