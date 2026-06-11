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11 июня, 16:35

Общество

Концерт на Красной площади ко Дню России перенесли на другую площадку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в Культурный центр "Моссовет". Программа мероприятия будет изменена, об этом организаторы сообщили в комментарии ТАСС.

"В этом году зрители увидят специальную концертную программу Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России", который в 2025 году отмечает свое 20-летие", – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие профессиональные коллективы со всей России. Автор проекта и его художественный руководитель – народная артистка РФ Надежда Бабкина.

При этом ранее заявленных звезд – Ларисы Долиной, Александра Буйнова, Татьяны Куртуковой, выступающего под псевдонимом Shaman Ярослава Дронова – зрители не увидят.

Ранее стало известно, что самыми прослушиваемыми песнями о России стали "Матушка" Куртуковой и "Ты неси меня, река" группы "Любэ". Также в топ-10 попали композиции "Как упоительны в России вечера", "Я русский", "От Волги до Енисея" и другие.

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