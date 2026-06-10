Более 300 артистов исполнят гимн России в "Царицыне" 12 июня

Порядка 300 площадок будут задействованы в праздновании Дня России в рамках проекта "Лето в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают посетить экскурсии, чтобы познакомиться с историей страны, поучаствовать во флешмобах, квизах и многом другом. Куда стоит заглянуть – в нашем материале.

От библиотек до "Царицыно"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мероприятия в честь Дня России организуют в каждом административном округе столицы в рамках проекта "Лето в Москве". Всего в торжествах примет участие почти 300 площадок.

Например, познавательные занятия для детей пройдут в библиотеке № 10 11 июня. В 13:00 юные гости узнают о государственных символах, развитии страны и поучаствуют в тематической викторине. Вопросы будут связаны с географией России и обычаями народов. Также в четверг в 12:00 Центральная библиотека № 15 имени В. О. Ключевского ждет слушателей на литературные чтения. А в 19:00 Центральная детская библиотека № 14 проведет семейный квиз на знание истории.

В День России, 12 июня, музей-заповедник "Царицыно" станет масштабной концертной площадкой под открытым небом. С 12:00 на 15 локациях выступят участники Федерации хорового и вокального искусства. В целом праздничная программа будет посвящена Году единства народов России. Поэтому в музее-заповеднике получится услышать якутские напевы, русские народные песни, мелодии Кавказа и других регионов страны. Также здесь, на площади у Большого дворца, где 350 исполнителей споют гимн России, фрагмент из оперы М. Глинки "Иван Сусанин", песни "Вечерний звон" и "Катюша".

Литературно-музыкальные вечера пройдут в День России в рамках фестиваля "Театральный бульвар". В частности, в 20:00 на Чистопрудном бульваре исполнят песни, вдохновением для которых стали стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина и других поэтов.

В то же время у Политехнического музея соберутся артисты МХАТа имени Горького и Московского губернского театра. Здесь прозвучат песни, которые были положены на музыку отечественных композиторов: Александры Пахмутовой, Исаака и Максима Дунаевских. Кроме того, 12 июня в 17:00 оркестр выступит в парке "Фили". В программе известные композиции – "Утомленное солнце", "Синий платочек" и "Севастопольский вальс".

В Таганском парке гостей приглашают посетить выставку костюмов народов России. Также для посетителей подготовили мастер-классы по освоению ремесел, народные танцы, спортивные активности и квиз.

Узнать расписание и условия участия в этих и других мероприятиях ко Дню России можно на сайтах и в соцсетях культурных площадок, а также на главной странице фестиваля "Театральный бульвар".

Программа на ВДНХ и "Москино"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Пространства проекта "Молодежь Москвы" тоже подготовили праздничную программу. К примеру, в локации на проспекте Вернадского 11 июня в 18:00 покажут киноленту "Пророк. История Александра Пушкина". Для участия в мероприятии нужна регистрация.

Кроме того, в "Домиках добра" будут раздавать ленточки в цветах флага России. А в арт-павильонах "Сделано в Москве" на Арбате и Болотной площади посетителей ждут товары столичных брендов, приуроченные к празднику. Среди них – расписные пряники в глазури, книги об истории русских костюмов, кокошники-ободки и другие сувениры. Помимо этого, на Болотной площади подготовили подарки для участников СВО, а для их детей организуют творческие занятия. Также волонтеры возложат цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Праздничная программа на ВДНХ развернется 12 июня с самого утра. В музее "Атом" детей научат расписывать матрешек, а в музее кино получится попасть на просмотр мультфильмов, основанных на былинах и сказаниях. В частности, зрителям покажут "Молодильные яблоки" и "Василиса Микулишна".

Плюс на территории ВДНХ пройдут экскурсии. В 13:00 всем желающим расскажут, какие символы страны зашифрованы в облике выставочных павильонов. В 17:00 в Музее ВДНХ – об истории развития комплекса. А в 19:00 в музее славянской письменности "Слово" – о том, как распространялась грамотность на Руси. В 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" запланирован рассказ об успехах страны в освоении космоса. На некоторые мероприятия Выставки необходима регистрация. Все подробности – на официальном сайте.

Кроме того, с 12 по 14 июня в кинопарке "Москино" гостей ждут танцевальные флешмобы, диджей-сет и творческие занятия, на которых научат делать броши и украшать одежду народными узорами.

