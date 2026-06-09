Концерты, выставки и экскурсии пройдут в Москве в честь Дня России

Фото: пресс-служба Депкульта

Праздничная программа ко Дню России пройдет во всех округах столицы. Она охватит почти 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков, а еще ВДНХ, пространства проекта "Молодежь Москвы" и арт-павильоны "Сделано в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москвичей и туристов ждут сотни мероприятий. Основная их часть запланирована на 12 июня. Приглашаем вас на концерты, выставки, мастер-классы, лекции и спектакли", – отметила она.

Программа подготовлена в рамках проекта "Лето в Москве".

Бульвары, парки и библиотеки

11 июня в 13:00 в библиотеке № 10 проведут познавательные занятия для юных посетителей. Им расскажут об истории государственных символов, ключевых этапах развития страны, предложат поучаствовать в викторине на знание традиций разных народов России и ее географии. В этот же день в 12:00 Центральная библиотека № 15 имени В. О. Ключевского приглашает на литературные чтения, а Центральная детская библиотека № 14 – на семейный квиз по истории в 19:00.

12 июня с 12:00 музей-заповедник "Царицыно" превратится в одну большую сцену под открытым небом. На 15 живописных площадках выступят детские и взрослые, профессиональные и любительские коллективы – участники Федерации хорового и вокального искусства. Программа, посвященная Году единства народов России, раскроет культурное и этнографическое богатство нашей страны: здесь можно будет услышать русские народные песни, якутские напевы, традиционную музыку жителей Кавказа и других регионов. Кульминацией праздника станет сбор всех 350 артистов на площади у Большого дворца, где они исполнят гимн России, отрывок из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин", "Катюшу" и "Вечерний звон".

В праздничный день на улицах города пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Например, на Чистопрудном бульваре в 20:00 прозвучат песни, вдохновленные стихами Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других классиков. В парке у Политехнического музея в 20:00 запланирован концерт с участием артистов Московского художественного академического театра имени М. Горького и Московского губернского театра. В программе – песни, положенные на музыку известных композиторов, таких как Александра Пахмутова, Исаак и Максим Дунаевские.

В День России в парке "Фили" в 17:00 выступит оркестр в рамках специального проекта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Гости услышат всеми любимые мелодии, такие как "Синий платочек", "Утомленное солнце", "Севастопольский вальс".

В Таганском парке можно будет увидеть экспозицию, посвященную костюмам разных народов нашей страны. Кроме того, посетителей ждут ремесленные мастер-классы, квиз, традиционные танцы и спортивные эстафеты.

Расписание событий и условия посещения можно найти на сайтах и страницах в социальных сетях культурных учреждений, а также фестиваля "Театральный бульвар".

ВДНХ и кинопарк "Москино"

Мероприятия на ВДНХ будут проходить в течение всего дня. Для юных москвичей проведут занятия по росписи матрешек в музее "Атом", его можно будет посетить бесплатно. В Музее кино покажут мультфильмы, созданные по мотивам былин, сказок и фольклорных сюжетов. Среди них – "Молодильные яблоки" и "Василиса Микулишна". Для посещения понадобится входной билет.

На экскурсии по территории выставки в 13:00 расскажут о символах нашей страны, запечатленных в архитектуре павильонов, в Музее ВДНХ в 17:00 – о развитии комплекса на протяжении десятилетий, в музее славянской письменности "Слово" в 19:00 – о распространении грамотности на Руси, в центре "Космонавтика и авиация" в 19:30 – о достижениях России в исследовании Вселенной. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее, подробности – на сайте ВДНХ.

С 12 по 14 июня в кинопарке "Москино" запланирована программа с диджей-сетом, танцевальными флешмобами и мастер-классами по созданию брошей и кастомизации одежды народными орнаментами. Афишу и условия посещения можно найти на сайте комплекса.

Пространства "Молодежь Москвы" и павильоны "Сделано в Москве"

Жителей столицы приглашают и в мультиформатные пространства "Молодежь Москвы". В одном из них, в Холодильном переулке, 10 июня в 15:00 проведут интеллектуальный квиз на знание истории России, а в другом, на проспекте Вернадского, 11 июня в 18:00 покажут фильм "Пророк. История Александра Пушкина". Для посещения необходимо зарегистрироваться заранее на портале проекта "Молодежь Москвы".

В "Домиках добра" проекта "Москва помогает" на фестивальных площадках "Лета в Москве" всем желающим будут раздавать ленты в цветах российского флага. Кроме того, волонтеры возложат цветы к мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны.

Посетителям арт-павильонов "Сделано в Москве" на Арбате и Болотной площади будут предлагать продукцию столичных брендов, созданную ко Дню России: расписные пряники в глазури, ободки в виде кокошников, книги об истории русских народных костюмов и многое другое. Кроме того, на Болотной площади для участников специальной военной операции подготовили подарки, а для их детей – творческие мастер-классы.

В честь Дня России туристический сервис Russpass составил маршрут "Россия мультикультурная: путешествовать по стране, не покидая Москвы". Начинается он на ВДНХ, где пользователям предложат прогуляться вдоль фонтана "Дружба народов", посетить "Дом российской кухни" и павильон № 57 "Россия – моя история". Следующие остановки находятся в пределах центра: от Кремля до национального центра "Россия".

Проект "Лето в Москве" – ключевое событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее Сергей Собянин объявил, что 12 и 13 июня, в честь Дня России, парковки в Москве будут бесплатными. Мера будет распространяться на зоны с динамическим тарифом, а также на улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. В обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом.

