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09 июня, 12:52

Мэр Москвы

Собянин: 12 и 13 июня парковки в Москве будут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня, в честь Дня России, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что мера будет распространяться на зоны с динамическим тарифом, а также на улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. В обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в День России на колесе обозрения "Солнце Москвы" состоится множество мероприятий. Музыкальным акцентом вечера станет барабанный сет, который начнется в 20:00. В 20:50 на площадке состоится флаговое шоу.

В 21:00 колесо обозрения окрасится в цвета флага России, а тематическая архитектурная подсветка станет не только частью городской повестки праздника, но и визуальным акцентом.

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