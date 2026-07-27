Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Запад" поразил бронеавтомобиль Bushmaster австралийского производства. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения отдельной бригады специального назначения, использующие разведывательно-ударные комплексы, ежедневно наносят удары по целям противника на этом участке фронта.

Во время одного из боевых вылетов воздушная разведка засекла передвижение вражеской бронемашины с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операторы незамедлительно навели на цель "Ланцет". Боеприпас спикировал и поразил технику в наименее защищенную верхнюю полусферу корпуса.

Удар спровоцировал детонацию боекомплекта, находившегося внутри Bushmaster, что привело к полному возгоранию и уничтожению машины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сделать это удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, подразделения группировки за сутки уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ.