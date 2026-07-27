"Одиссея" Нолана возглавила кинопрокат в СНГ в выходные

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures, Wildside Media

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.

За период с 23 по 26 июля кассовые сборы кинокартины составили 167 миллионов рублей. Общие сборы ленты, стартовавшей в прокате на минувшей неделе, достигли той же суммы – 167 миллионов рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла комедия "На деревню дедушке – 2", заработавшая за выходные 76,1 миллиона рублей. Совокупные сборы этого фильма составляют 229 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров фильм "Майкл", кассовые сборы которого за прошедший уикенд составили 60,8 миллиона рублей. Лента идет в прокате уже четырнадцатую неделю, а ее общие сборы достигли отметки в 2,502 миллиарда рублей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео Grok Imagine планирует до конца 2026 года завершить работу над полнометражным фильмом по мотивам поэмы Гомера "Одиссея".

По его словам, создаваемая лента будет отличаться высокой исторической достоверностью и бережным отношением к литературному первоисточнику.