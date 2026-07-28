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28 июля, 12:16

Происшествия

Метеорологи предупредили о риске повторного землетрясения в Японии

Фото: ТАСС/Sipa USA/TNS

Главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности повторных подземных толчков силой до 7 баллов по местной 7-балльной шкале в течение недели после землетрясения на острове Кюсю. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что гражданам стоит быть особенно внимательными в ближайшие 2–3 дня. По данным телеканала NHK, на острове зафиксированы разрушения и возгорания домов, а также повреждение дорожного покрытия на скоростной трассе в префектуре Кумамото.

В частности, журналисты показали кадры пожаров в торговом помещении и жилом доме, а также обрушения здания. В ряде регионов отмечены отключения электроэнергии.

28 июля в районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час последовал второй толчок магнитудой 6,1. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро было объявлено предупреждение об угрозе цунами. В результате землетрясения в Японии есть пострадавшие.

Обращений от россиян в российское посольство после землетрясений не поступало. Диппредставительство отметило, что турпоток на остров Кюсю меньше, чем на главный остров Японии – Хонсю. Тем не менее там есть определенное количество туристов, состоящих из индивидуальных путешественников. Они едут на остров смотреть вулканы, геотермальные источники Беппу, а также Нагасаки.

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