Москвичи не смогут полюбоваться полной Луной из-за туч и дождя

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Жители Москвы не смогут наблюдать полнолуние в ночь на 29 июля, так как небо закроют тучи и пройдет дождь. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Небо над столичным регионом закроет кучево-дождевая облачность, которая прольется дождем под раскаты грома", – написала Позднякова в MAX.

Она добавила, что грозы также будут отмечаться в Тверской и Калужской областях.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что следующий месяц будет самым насыщенным по количеству астрономических явлений. В частности, в августе произойдут затмения Солнца и Луны, а также звездопад Персеиды.

Полное солнечное затмение ожидается вечером 12 августа, а утром 28 августа – частное лунное. Оба явления будут частично видны на территории России. Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа.

