Рекордное число астрономических событий произойдет в августе 2026 года

Фото: depositphotos/milangucci​

Август 2026 года окажется самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В частности, в августе произойдут затмения Солнца и Луны, а также звездопад Персеиды. Кроме того, на утреннем небе можно будет наблюдать шесть планет.

Как уточнили в планетарии, полное солнечное затмение ожидается вечером 12 августа, а утром 28 августа – частное лунное. Оба явления будут частично видны на территории России.

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа. Астрономы прогнозируют до 100 падающих звезд в час – это один из самых мощных звездопадов года. Примечательно, что в эту же ночь на небе одновременно будут видны Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Также весь месяц на утреннем небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия. Венера появится вечером, Сатурн и Нептун – ночью, после полуночи станут видны Марс и Уран, а утром – Юпитер.

Кроме того, август богат на круглые космические даты. Например, исполняется 65 лет со дня второго в истории полета человека в космос – его совершил советский космонавт Герман Титов на корабле "Восток-2". Он провел на орбите 25 часов 18 минут, впервые облетел Землю 17 раз и благополучно вернулся.

Также в августе отмечается 75 лет с момента полета в космос собак Мишки и Чижика и 50 лет со дня запуска советской автоматической межпланетной станции "Луна-24".

Ранее астрономы посоветовали россиянам для наблюдения за метеорным потоком Персеиды запастись терпением и осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба. В зависимости от условий наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса.

Стоит выбирать место подальше от городской засветки. Для наблюдения лучше выехать за город – можно выбрать дачный участок, берег реки или просто поле.