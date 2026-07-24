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24 июля, 14:02

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Экономист Беляев: стоимость товаров на Wildberries не вырастет после атак ВСУ

Экономист рассказал, изменятся ли цены на товары после ударов ВСУ по складам WB

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Атаки ВСУ на склады маркетплейса Wildberries не приведут к росту цен на товары. Об этом заявил изданию "Абзац" экономист Михаил Беляев.

"Склады Wildberries, какими бы большими они ни были, – это капля в море товарного рынка, причина для роста цен мизерная", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пострадала, прежде всего, торговая площадка, а не производственные мощности. Продавцы, скорее всего, перейдут на другие площадки для реализации своей продукции. Беляев отметил, что стоимость товаров назначают именно селлеры, а цены будут расти всегда, вне зависимости от каких-либо атак.

Поддержку продавцам, по его мнению, должны оказать страховые компании, убыток в случае форс-мажора на складах снимается и с Wildberries.

В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовке Ленинградской области вспыхнул пожар в складском помещении Wildberries. Кроме того, компания RWB объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Ленобласть подверглась атаке беспилотников ВСУ, в результате работы систем ПВО было сбито 59 вражеских БПЛА.

Кроме того, сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован. По данным пресс-службы компании, эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности.

В целом с 18 по 22 июля под атаки украинских военных попали логистические центры компании Wildberries в подмосковной Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и ставропольском Невинномысске. В результате были возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт".

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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