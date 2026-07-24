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24 июля, 06:40

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 59 вражеских БПЛА над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 24 июля, Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Всего над территорией области было сбито 59 вражеских БПЛА. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры в районе Московского шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы, ликвидирующие последствия.

Кроме того, атака отразилась на работе аэропорта Пулково. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы из соображений безопасности. По данным Росавиации, были задержаны порядка 50 рейсов, а 15 самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы, ожидают возвращения.

Ранее пожар возник на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за массированной атаки дронов. По данным местных властей, огонь охватил площадь 800 квадратных метров. К тушению привлекли более 40 сотрудников МЧС России и 9 единиц спецтехники.

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