Ракова рассказала об итогах программы стажировок педагогов колледжей Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 4,5 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения столичных колледжей прошли переподготовку, освоив современные технологии и методики преподавания. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что актуальность и практическая направленность образовательных программ являются ключевым приоритетом в модернизации среднего профессионального образования столицы. Педагоги регулярно стажируются на предприятиях, чтобы готовить специалистов, востребованных на рынке труда.

"Задача преподавателя колледжа – не просто качественно объяснить предмет, а показать студенту, как теория становится инструментом будущей профессии", – подчеркнула Ракова.

В этом учебном году переподготовка велась при участии экспертов, включая представителей МГТУ имени Баумана и Московского городского педагогического университета (МГПУ). Участники изучили передовые образовательные методики, эффективные цифровые инструменты и современные производственные технологии.

Программы профессионального развития состояли из трех направлений: педагогического, предметно-профессионального и цифрового. Преподаватели могли выбирать один или несколько модулей. В педагогическом разделе осваивались инновационные методики преподавания, технологии поддержания интереса студентов и проектной работы. Например, в МГПУ курсы окончили более 800 преподавателей общеобразовательных дисциплин из 42 колледжей. Они освоили навыки разработки интерактивных учебных сценариев, создания качественных презентаций и анализа обратной связи от студентов.

Предметно-профессиональный модуль позволил педагогам связать школьные дисциплины с реальными производственными задачами. На базе МГТУ имени Баумана более 40 преподавателей из 12 колледжей изучили современные подходы к преподаванию математики и физики для подготовки специалистов по обработке металла, таких как технологи, конструкторы, слесари и операторы-наладчики.

Также для более чем 2 тысяч мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин с опытом работы была запущена программа "Школы мастеров".

До конца 2028 года все преподаватели московских колледжей пройдут переподготовку у партнеров-работодателей. В будущем они будут повышать квалификацию не реже одного раза в три года.

Ранее сообщалось, что в столичных колледжах обновили подход к подготовке специалистов в сфере строительства. Их переработали с участием работодателей, добавив курсы по энергоэффективному строительству, управлению проектами и компьютерному проектированию.

Теперь две трети учебного времени выделено на практику. Для этого были модернизированы свыше 170 лабораторий и мастерских.