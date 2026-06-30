Специальности в сфере промышленности набирают популярность в колледжах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В 18 московских колледжах в 2026 году создали более 7 тысяч бюджетных мест по промышленным направлениям. Студенты смогут освоить 45 востребованных профессий и специальностей в ключевых отраслях экономики – машиностроении, авиастроении, энергетике, химической промышленности и радиоэлектронике. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

"С 2022 по 2025 год число первокурсников по этим направлениям возросло на 35% и достигло 6,2 тысячи человек", – рассказали в пресс-службе ведомства, передает портал мэра и правительства Москвы.

В столичных колледжах полностью обновили систему подготовки кадров для промышленности. Образовательные программы переработали совместно с работодателями с учетом реальных потребностей предприятий. Более 70% учебного времени занимает практика в мастерских и лабораториях колледжей, а также на производственных площадках партнеров.

После окончания обучения выпускники получают основную квалификацию и могут дополнительно освоить до трех рабочих профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Партнерами промышленных колледжей Москвы стали более 800 предприятий. Среди них – филиал АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (компания "ОДК-Салют" входит в госкорпорацию "Ростех"), АО "Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" имени А. И. Привалова", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО "Фазотрон-ВМЗ", "Аэроприбор-Восход" (входят в концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех").

Также среди работодателей – научно-производственное предприятие "Темп" имени Ф. Короткова, "Аэрофлот Техникс", ПАО "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Яковлев" и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова.

Благодаря сотрудничеству с предприятиями, обновлению программ и модернизации оборудования студенты еще во время учебы погружаются в реальные производственные процессы – от подготовки чертежей до контроля качества готовых изделий.

В рамках новых программ учащиеся могут дополнительно получить от трех до пяти рабочих профессий. Например, будущие техники-технологи по направлению аддитивных технологий параллельно осваивают навыки чертежника-конструктора, оператора аддитивного оборудования и обработчика изделий из пластмассы.

Для подготовки студентов к работе с современными технологиями преподаватели и мастера производственного обучения регулярно проходят повышение квалификации, в том числе на предприятиях-партнерах. С 2023 по 2025 год стажировки прошли более 780 специалистов.

К примеру, переподготовка по физике и математике проводится на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана, по металлообработке – на площадке компании "ОДК-Салют", а по радиоэлектронике и микроэлектронике – в Национальном исследовательском университете "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ).

Кроме того, совместно с Федерацией гонок дронов России в 2026 году была открыта программа повышения квалификации "Школа БПЛА" по эксплуатации беспилотных авиационных систем для преподавателей пяти колледжей.

Обучение прошли педагоги политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова, Московского государственного образовательного комплекса, колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова и политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова.

Десять преподавателей освоили работу с беспилотниками при участии экспертов компаний "Фортекс", "АэроТэк" и школы беспилотной авиации. Они изучили сборку, настройку и предполетную подготовку дронов, диагностику неисправностей, планирование автономных маршрутов, пилотирование и обработку данных. До конца осени программу пройдут еще 10 мастеров производственного обучения.

Работодатели также участвуют в формировании стандарта оснащения колледжей. С 2023 года в образовательных учреждениях переоснастили около 260 лабораторий и мастерских и открыли четыре площадки практической подготовки.

Среди них – флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", центр практической подготовки для машиностроения, центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках и центр практической подготовки "Север". Три площадки находятся на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Студенты машиностроительных специальностей проходят подготовку на всех четырех площадках. В центре "Руднево" дополнительно можно освоить полный цикл создания беспилотников – от изготовления элементной базы и сборки до пилотирования и ремонта.

В ближайшие годы в Москве появятся два новых колледжа, один из которых будет ориентирован на подготовку специалистов промышленной отрасли.

Техноколледж в Южном Тушине площадью 50 тысяч квадратных метров оборудуют по стандартам ведущих профильных компаний столицы. Там создадут современные лаборатории и мастерские, где студенты смогут осваивать профессии на практике.

В колледже смогут обучаться 3,2 тысячи студентов по промышленным направлениям, включая медицину и химию. Для авиационной отрасли создадут полигоны полного цикла, где будет отрабатываться весь процесс – от проектирования деталей до обслуживания воздушного судна и взаимодействия с пассажирами.

В суперколледже в Коммунарке площадью более 113 тысяч квадратных метров промышленные специальности, в том числе по направлениям радиоэлектроники, будут осваивать почти 2 тысячи студентов.

Ранее в Москве начал работу центр роботизации "Создатели". Центр площадью 5,7 тысячи квадратных метров расположен на улице Миклухо-Маклая рядом со станцией метро "Беляево". Он оснащен более чем 100 единицами оборудования и предназначен для подготовки специалистов в сфере робототехники, цифрового моделирования, реверсивного инжиниринга и разработки автономных систем.

