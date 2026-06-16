Единый день открытых дверей пройдет в столичных колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый день открытых дверей состоится более чем в 50 столичных колледжах в субботу, 20 июня. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Учебные заведения подготовили насыщенную программу: свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Она напомнила, что система среднего профессионального образования активно развивается в столице для того, чтобы желающие начать карьеру как можно раньше получили такую возможность. Дни открытых дверей позволяют учащимся посетить настоящие лаборатории и мастерские, в которых они смогут проходить практику при поступлении в колледж.

Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова покажет ребятам беспилотники, позволит попробовать себя в роли оператора дронов и поработать на станке.

Кроме того, в центре практической подготовки для машиностроения в Печатниках старшеклассникам покажут новейшее оборудование и проведут мастер-класс по работе на станках лазерной резки и токарных станках. Там же гости узнают о популярных промышленных направлениях, смогут задать вопросы студентам и представителям приемной комиссии политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова и Московского государственного образовательного комплекса.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 подготовил мастер-классы по изготовлению дизайнерской композиции, икебаны, моделированию дома и прокладке воздушной линии электропередачи. А программистам позволят сделать свою видеоигру. Также участников ждет сборка и разборка сифона на скорость.

В образовательном комплексе градостроительства "Столица" абитуриентам предложат смоделировать здание из пластилина, напечатать декор для сада на строительном 3D-принтере, разрисовать разделочные доски. Также участникам расскажут о напольных покрытиях и способах нахождения неисправностей в электросетях.

Московский образовательный комплекс "Запад" подготовил занятия по приготовлению закусок и десертов, нанесению макияжа и созданию причесок. Также состоится тренинг по грамотному управлению личными финансами.

В Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина можно будет посетить фестиваль профессий гостеприимства. Там школьники будут учиться готовить и встречать гостей в отелях.

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 предоставит старшеклассникам возможность побыть администраторами гостиницы. Там же им расскажут о создании экскурсионных маршрутов. Они смогут также посетить отель Soluxe Hotel Moscow, где будут сервировать стол и займутся приготовлением коктейлей.

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 гости сделают веб-визитку и поработают с нейросетями. В свою очередь, в колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина им расскажут о передаче квантового шифра по сети и об основах электромонтажа.

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева расскажет о профессии автомеханика. Участники проведут техосмотр машины как настоящие сотрудники автосервиса.

В Московском технологическом колледже имени И. А. Лихачева также можно будет узнать о профессиях, связанных с транспортом. Там школьники попробуют починить автомобиль. Также их познакомят со специальностями промышленности и строительства.

В медицинском колледже № 7 старшеклассники узнают о специальности "сестринское дело" и сами попробуют провести некоторые манипуляции. А в медицинском колледже № 1 им расскажут об оказании первой помощи, приеме Геймлиха и моделировании зубов.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в столичных колледжах появятся 3 новых направления подготовки. В частности, студенты начнут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.

