Студенты колледжа № 26 реализовали более 50 реставрационных проектов за год

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 ("26 КАДР") реализовали более 50 проектов по сохранению исторических памятников и предметов культурного наследия в этом учебном году. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Данный колледж – единственный в системе образования Москвы, в котором готовят многопрофильных специалистов в сфере реставрации. В числе работ студентов – реставрация лепнины и археологических находок, восстановление памятников каменного и деревянного зодчества, картин, икон и так далее.

На сегодняшний день по специальностям реставратора архитектурных объектов и художника‑реставратора учатся более 600 студентов.

"Первые получают глубокие практические навыки по работе с деревянными, кирпичными и каменными сооружениями, вторые – компетенции по восстановлению монументальной, масляной и темперной живописи, а также изделий из дерева и камня", – отметили в департаменте образования и науки.

Студенты колледжа проходят комплексную подготовку в области реставрации, изучая основы рисунка и живописи, анализируя внутреннее состояние памятников, подбирая материалы с учетом их химической совместимости и тому подобное. В учебный процесс также включены общая история, история искусств, химия, биология и материаловедение.

Практические занятия занимают как минимум 70% учебного времени и проходят в собственных мастерских колледжа и на базе ведущих реставрационных организаций-партнеров. Среди них, к примеру, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Московский метрополитен, мастерские "Наследие" и "Реставград" и другие.

В мае этого года группа студентов и мастеров колледжа "26 КАДР" провела работы в Бресте по восстановлению фундаментов и цоколя казарм 44-го стрелкового полка XIX века. В ходе работ было выложено 15 рядов кладки.

В прошлом году учащиеся колледжа впервые поучаствовали в зарубежном этапе выездной школы реставрации на мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Там они вместе с белорусскими коллегами и волонтерами восстанавливали кирпичную кладку юго-западных казарм.

Помимо этого, выпускники направления художественной реставрации приняли участие в оформлении домового храма в здании Службы тыла Минобороны России в Москве. Под руководством опытных наставников они создали и установили настенные и потолочные иконописные композиции, а также орнаменты для храма в честь преподобного Иосифа Волоцкого.

Студенты колледжа стали ключевыми участниками выездной школы "Реставрация старинных московских особняков" в 2025 году. Практика проходила на объектах культурного наследия. Молодые реставраторы изучили историю и технологию восстановления особняка Федора Шехтеля, а также познакомились с особенностями работы на памятниках федерального значения и внесли вклад в реставрацию отдельных интерьеров.

В мае 2026 года на реставрационном отделении колледжа начался проект по обновлению объемных букв с фасада кинотеатра "Энтузиаст". Работы организованы столичным департаментом культурного наследия. Работу по реставрации букв начали выпускники школы волонтера культурного наследия на четвертой выставке "ПРОреставрацию". Студенты "26 КАДР" продолжают их восстанавливать, занимаясь очищением старых покрытий, удалением коррозии и прочим.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Комплексная реабилитация парка Покровское-Стрешнево, Всехсвятской рощи и Щукинского парка была проведена еще в 2022 году. Жители северо-запада столицы получили зеленое пространство для отдыха.

Усадьбе вернули ее исторический облик и готовят ее к современному использованию. Там откроют культурный центр, в котором будут концертный и выставочный залы, лекторий, библиотека, зимний сад, ресторан и оранжерея.