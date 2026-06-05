Колледжи Москвы обновили программы подготовки кадров для строительной отрасли

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столичных колледжах обновили подход к подготовке специалистов в сфере строительства, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Все образовательные программы переработаны с участием партнеров-работодателей под реальные запросы отрасли. Наряду с традиционными направлениями студенты изучают энергоэффективное строительство, управление проектами и компьютерное проектирование", – отметили в департаменте.

Также две трети учебного времени выделили на практику. Для этого были модернизированы свыше 170 лабораторий и мастерских. В итоге выпускники получат основную квалификацию, а также до трех дополнительных рабочих профессий – это повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

По данным департамента, в колледжах столицы растет число студентов, выбирающих строительные специальности. В текущий момент в 13 образовательных организациях обучаются свыше 14 тысяч человек. В 2025 году на профильные программы поступили почти 5,5 тысячи первокурсников, что на 10 % больше, чем годом ранее.

Дополнительная специальность

Всего студенты осваивают 24 востребованных направления, включая архитектуру, информационное моделирование, сварочное производство, прикладную геодезию, электромонтаж, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, дорожное строительство, реставрацию и ландшафтный дизайн.

Партнерами колледжей выступают свыше 300 организаций, в том числе госкорпорация "Росатом", ГБУ "Жилищник", группы компаний "ПИК" и "Самолет", АО "Мосводоканал" и "Мосинжпроект", ООО "ТСК "Мосэнерго" и "Донстрой". Работодатели помогают актуализировать программы подготовки, выступают экспертами при оснащении мастерских и заданий для аттестации. Они также предоставляют студентам возможность проходить практику, а преподавателям – стажировку.

Например, по специальности "строительство и эксплуатация зданий и сооружений" студенты наряду с квалификацией техника получают еще три востребованные профессии: штукатур, плотник или маляр, каменщик или облицовщик-плиточник.

Качество образования

Чтобы обеспечить высокое качество обучения, в колледжах переоснастили более 170 мастерских и лабораторий для практической подготовки. В их числе – мастерские электромонтажа, полигоны бетонных и сварочных работ, площадки прикладной геодезии, лаборатории технической механики и электротехники, плотницкие мастерские и другие.

Также особое внимание уделяют повышению квалификации педагогов. С 2023 года свыше 80% из 450 преподавателей и мастеров прошли стажировки на городских предприятиях и в "Школах мастеров", созданных совместно с ключевыми партнерами-работодателями.

В текущем учебном году педагоги из семи строительных колледжей прошли переподготовку в "Школе ТИМ-лидерства", организованной компаниями "СиСофт" и "Нанософт" – ведущими разработчиками российского программного обеспечения (ПО). 76 преподавателей усовершенствовали навыки в области технологий информационного моделирования. Программа охватила весь технологический цикл – от создания цифрового двойника до управления проектами, а занятия вели разработчики промышленного ПО.

Обучение через практику

Сотрудничество с отраслевыми лидерами позволяет внедрять практические форматы обучения. Один из ярких примеров – проект "Атомные школы сварки", который реализуют совместно с АНО "Корпоративная академия Росатома".

В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 создали образовательную модель, где студенты учатся на реальных технологиях атомной отрасли и осваивают разные виды сварки: ручную дуговую, в защитных газах и аргонодуговую. Это гарантирует, что выпускники получат навыки, востребованные на предприятиях Росатома.

В ближайшие годы в Москве появятся два новых флагманских колледжа, где в том числе будут готовить специалистов строительной отрасли, подчеркнули в департаменте. Программы обучения, оснащение и планировка разработаны совместно с ключевыми работодателями – акцент сделан на практическом погружении в профессию с первого курса.

Таким образом, техноколледж в Южном Тушине оснастят современными лабораториями, мастерскими и передовым оборудованием по стандартам ведущих профильных компаний города. Обучение организуют так, чтобы студенты разных направлений работали вместе – как на настоящем предприятии.

Например, будущие строители смогут разрабатывать проекты совместно со студентами промышленных и авиационных специальностей, приобретая навыки командной работы и изучая технологический цикл предприятий авиационного кластера Москвы.

А в суперколледже в Коммунарке создадут уличный полигон, где студенты смогут отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ранее сообщалось, что проект "Лето в Москве" стал витриной для товаров студентов московских колледжей. В частности, будущие конструкторы-технологи вели работу над шоперами, футболками и скатертями с вышивкой для бренда. В то время как молодые дизайнеры разработали серию принтов для футболок "без шаблонов и штампов, с собственным взглядом и характером".