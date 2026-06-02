Путин предложил разделить филологические факультеты вузов

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Необходимо разделить филологические факультеты вузов, отделив русский язык от литературы, заявил Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.

Глава государства указал на то, что во многих российских вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Кроме того, в один филологический факультет на равных входят русская филология, немецкая и английская. Это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

Путин напомнил, что самостоятельный факультет русского языка и литературы был создан в Крымском федеральном университете имени Вернадского, и выразил надежду на то, что этому примеру последуют и другие федеральные вузы.

Президент добавил, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный".

"Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования", – отметил Путин.

Помимо этого, он призвал увеличить количество часов, которое отводится педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы. По его словам, данные предметы не только влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, но и на их эстетические представления. Все это сказывается на воспитании и обучении детей.

Ранее российский лидер поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах, которые связаны с биоэкономикой специальностей. Правительство должно оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и в случае необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.

