11 мая, 02:30

Общество

Минобрнауки РФ установило "день тишины" при зачислении в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало ряд существенных изменений в правилах приемной кампании 2026/2027 учебного года. Ключевым нововведением призван стать так называемый "день тишины", призванный сделать процедуру зачисления более прозрачной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель министра Андрей Омельчук.

По его словам, в день издания приказов о зачислении приемные комиссии временно приостановят возможность внесения каких-либо изменений в заявления и согласия абитуриентов. По замыслу ведомства, отсутствие хаотичных перемещений документов в последний момент позволит поступающим получить четкое понимание своего статуса и спокойно спланировать дальнейшие действия, а самим университетам – завершить процесс в упорядоченном режиме без ошибок.

Помимо "дня тишины", кампания 2027 года ознаменуется переходом на единый цифровой канал подачи документов. Сделать это можно будет исключительно через портал "Госуслуги". В Минобрнауки рассчитывают, что унификация процесса для всех студентов поможет избежать большого числа технических ошибок и путаницы.

Также выпускники колледжей теперь смогут сдавать внутренние экзамены в вузе только в том случае, если они продолжают обучение строго по своему профилю, причем соответствие направлений будет определять сам университет.

Для иностранных граждан открывается возможность подавать заявления через мобильное приложение RuiD, а при отсутствии результатов ЕГЭ – поступать по внутренним испытаниям.

Кроме того, вузам предоставили право более гибко распоряжаться бюджетными местами. Если в рамках одной из квот останутся свободные места, университет сможет перераспределить их на другие квоты или направить в общий конкурс.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что прием заявлений в российские университеты образования стартует 20 июня. Начало подачи заявления на бакалавриат, специалитет, базовое и специализированное высшее образование, а также магистратуру происходит в один и тот же день.

