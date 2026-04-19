В Минобрнауки РФ определили вузы с максимальным числом бюджетных мест

Уральский федеральный университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Казанский федеральный университет стали лидерами среди высших учебных заведений России по количеству выделенных бюджетных мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно ведомственной статистике, наибольшее число бесплатных мест для абитуриентов предусмотрено в Уральском федеральном университете – 30 тысяч мест. На второй позиции расположился МГУ с 23,5 тысячами бюджетных мест, а тройку лидеров замыкает Казанский федеральный университет, где насчитывается около 21 тысячи мест.

В первую пятерку рейтинга также вошли МГТУ имени Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики, каждый из которых предоставляет поступающим по 19,4 тысячи бюджетных мест.

Помимо них, в десятку крупнейших вузов по данному критерию попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский и Южный федеральные университеты, Донской государственный технический университет, а также РТУ МИРЭА. В этих учебных заведениях количество бесплатных мест варьируется от 15,5 до 18,7 тысячи.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что свыше 50% всех бюджетных мест в российских вузах и колледжах приходится на технические специальности.

Также, по его словам, в стране планируется увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям, которые важны для достижения технологического лидерства.