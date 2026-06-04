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04 июня, 06:12

Общество

Гроза и до 25 градусов ожидаются в Москве 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами гроза с дождем ожидаются в столице в четверг, 4 июня. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, воздух в Москве прогреется до характерных для июля 22–25 градусов. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако общее тепло сохранится.

В конце июня и начале июля москвичей ждет жаркая погода от 25 до 30 градусов. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов.

Температура воздуха составит до 25 градусов в Москве 4 июня

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