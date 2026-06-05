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05 июня, 15:06

Происшествия

Открытое горение на кровле пятиэтажного дома в Нефтекамске потушено

Фото: vk.com/validov

Открытое горение, возникшее на кровле пятиэтажного дома в башкирском городе Нефтекамске, ликвидировано. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. В результате случившегося никто не пострадал. Для жильцов поврежденного дома организован пункт временного размещения.

Кровля жилого дома загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в Нефтекамске 5 июня. Тушение осложняла конструкция здания. Кроме того, высокая пожарная нагрузка способствовала распространению огня и дыма.

Спустя время пожар был локализован. В полном тушении пожара задействованы около 50 человек и 17 единиц техники. Было спасено 15 человек, из которых пятеро дети. Всего были эвакуированы 69 человек, включая семь несовершеннолетних.

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в автосервисе в Подмосковье

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