Роспотребнадзор закрыл лагерь под Тверью после госпитализации 14 детей

Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области

Работа загородного лагеря "Зарница" в Тверской области была приостановлена после госпитализации 14 детей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. Причины, по которым дети были доставлены в инфекционное отделение больницы, выясняются.

О происшествии стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В администрации Ржевского муниципального округа уточнили, что отравились дети, которые приехали из Москвы и Московской области. Детям уже оказана медпомощь, назначено лечение. В настоящее время их состояние стабилизировано: температура находится в норме, симптомы отсутствуют.

