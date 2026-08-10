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10 августа, 10:51

Происшествия

Число погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 13

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск выросло до 13. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Погибших 13 человек к этой минуте", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Массированная атака беспилотников на Нижнекамск произошла 10 августа. При этом удары были нацелены как на производственные, так и на гражданские объекты. В больницы города доставлены 28 пострадавших, включая одного ребенка.

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, глава ведомства Михаил Мурашко взял ситуацию с лечением пострадавших в Нижнекамске на личный контроль. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар ВСУ по Нижнекамску военным преступлением.

В связи с произошедшим в Татарстане объявлен траур. Прокуратура Татарстана организовала горячую линию для местных жителей. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.

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