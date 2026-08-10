Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 16:13

Транспорт

Первую в мире трансграничную канатную дорогу между РФ и КНР откроют в мае 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, планируют открыть в мае 2027 года. Об этом Владимиру Путину рассказал директор АНО "Центр развития территорий" Петр Стрелец.

Он уточнил, что церемония открытия должна состояться во время форума "Амурэкспо".

Ранее стало известно, что Минтранс планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем. Уточнялось, что за пять месяцев этого года пассажиропоток на этом направлении уже вырос более чем на 48%.

Тем временем РЖД подготовили новый международный туристический маршрут "Великий чайный путь", который повторит древний торговый путь XVIII века из Китая в Европу. Ожидается, что он позволит китайским туристам больше узнать о российской истории, природе и культуре.

Читайте также


транспорт

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика