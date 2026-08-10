Первую в мире трансграничную канатную дорогу между РФ и КНР откроют в мае 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, планируют открыть в мае 2027 года. Об этом Владимиру Путину рассказал директор АНО "Центр развития территорий" Петр Стрелец.

Он уточнил, что церемония открытия должна состояться во время форума "Амурэкспо".

Ранее стало известно, что Минтранс планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем. Уточнялось, что за пять месяцев этого года пассажиропоток на этом направлении уже вырос более чем на 48%.

Тем временем РЖД подготовили новый международный туристический маршрут "Великий чайный путь", который повторит древний торговый путь XVIII века из Китая в Европу. Ожидается, что он позволит китайским туристам больше узнать о российской истории, природе и культуре.

