10 августа, 09:05Происшествия
Несколько человек погибли при атаке дронов на Нижнекамск
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Массированная атака беспилотников на Нижнекамск привела к гибели людей, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Отмечается, что массированный налет продолжается. При этом атака осуществляется и на производственные, и на гражданские объекты.
Решением главы республики Рустама Минниханова в Татарстане объявлен траур. Он также провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами региона, дал поручения по оказанию медицинской помощи пострадавшим и по оперативной ликвидации последствий атак.
"Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов", – добавили в пресс-службе.
Ранее в результате атаки дронов на гражданский автомобиль в селе Лобки Погарского района Брянской области погиб водитель. Врио губернатора Егор Ковальчук выразил родным погибшего соболезнования и пообещал, что его семье будет оказана необходимая помощь.