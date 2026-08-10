Несколько человек погибли при атаке дронов на Нижнекамск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массированная атака беспилотников на Нижнекамск привела к гибели людей, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Отмечается, что массированный налет продолжается. При этом атака осуществляется и на производственные, и на гражданские объекты.

Решением главы республики Рустама Минниханова в Татарстане объявлен траур. Он также провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами региона, дал поручения по оказанию медицинской помощи пострадавшим и по оперативной ликвидации последствий атак.

"Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов", – добавили в пресс-службе.

Ранее в результате атаки дронов на гражданский автомобиль в селе Лобки Погарского района Брянской области погиб водитель. Врио губернатора Егор Ковальчук выразил родным погибшего соболезнования и пообещал, что его семье будет оказана необходимая помощь.

