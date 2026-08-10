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10 августа, 12:50

Транспорт

Сервис "По пути" появился в приложении "Метро Москвы"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сервис перевозок по требованию "По пути" стал доступен в официальном приложении "Метро Москвы". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Планировать маршруты стало проще и быстрее", – добавил он.

Ликсутов отметил, что с момента запуска в 2021 году сервисом воспользовались более 2,8 миллиона раз.

Сервис работает по принципу такси: пассажир заказывает автобус малого класса через приложение, и тот приезжает на нужную остановку. В ТиНАО и Инновационном центре "Сколково" действуют более 320 остановок. Салон автобусов оборудован индивидуальным освещением, зарядками для гаджетов и столиками.

Стоимость проезда такая же, как в городском транспорте при оплате банковской картой, оплатить можно прямо в приложении. Также действует льготный проезд по карте москвича и социальной карте жителя Московской области.

Ранее было полностью обновлено программное обеспечение городского велопроката "Велобайк". Благодаря этому система сможет единовременно обрабатывать до 100 тысяч аренд, до 100 миллионов обращений клиентов и до 86 миллионов запросов автоматических сообщений от устройств о местоположении, заряде и их исправности.

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