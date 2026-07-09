Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 12:14

Транспорт

Верификация через Mos ID появилась в сервисе "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В сервисе "Велобайк" ввели верификацию через Mos ID. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Это поможет ограничить доступ лицам младше 18 лет, а также, по словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, минимизировать риски нарушений и повысить ответственность пользователей.

Чтобы кататься на любой доступной площадке без ограничений, пользователям городского велопроката нужно связать свой аккаунт с Mos ID. Для этого сначала необходимо оформить полную учетную запись на портале mos.ru, заполнить необходимые данные, а затем зайти в приложение "Велобайк" и пройти там авторизацию через Mos ID.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской велопрокат и делать его еще безопаснее. В среднем на велосипедах и электроскутерах совершают до 48 тысяч поездок в день. Весь транспорт оснащен госномерами", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в первом в 2026 году ночном велофестивале в Москве, который состоялся 4 июля, приняли участие свыше 47 тысяч велосипедистов. Спортсмены проехали 20 километров. Маршрут фестиваля пролегал от Крылатской улицы до Университетской площади.

Читайте также


транспорттехнологиигород

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика