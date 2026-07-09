Верификация через Mos ID появилась в сервисе "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В сервисе "Велобайк" ввели верификацию через Mos ID. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Это поможет ограничить доступ лицам младше 18 лет, а также, по словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, минимизировать риски нарушений и повысить ответственность пользователей.

Чтобы кататься на любой доступной площадке без ограничений, пользователям городского велопроката нужно связать свой аккаунт с Mos ID. Для этого сначала необходимо оформить полную учетную запись на портале mos.ru, заполнить необходимые данные, а затем зайти в приложение "Велобайк" и пройти там авторизацию через Mos ID.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской велопрокат и делать его еще безопаснее. В среднем на велосипедах и электроскутерах совершают до 48 тысяч поездок в день. Весь транспорт оснащен госномерами", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в первом в 2026 году ночном велофестивале в Москве, который состоялся 4 июля, приняли участие свыше 47 тысяч велосипедистов. Спортсмены проехали 20 километров. Маршрут фестиваля пролегал от Крылатской улицы до Университетской площади.