ВС РФ ударили по локомотивам с оружием ВСУ под Харьковом и Днепром

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожным локомотивам в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщает News.ru.

Уточняется, что российские военные использовали беспилотники "Герань". Составы, попавшие под удар, перевозили вооружение для украинских военных.

"В результате ударов все цели поражены", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска нанесли удары по стоянке с перевозившими дроны фурами на дороге Днепр – Никополь. Это было сделано, чтобы сорвать атаки ВСУ на объекты России.