Врач Прокофьев: употребление продуктов с трансжирами усыпляет иммунную систему

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Ежедневное употребление продуктов с трансжирами усыпляет иммунную систему, а также повышает риск развития онкозаболеваний. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист отметил, что трансжиры широко применяются в пищевой промышленности для удешевления производства. Они присутствуют почти во всех обработанных продуктах и коварно скрываются за этикетками. При этом они выступают мощным канцерогеном, а их негативное влияние на организм крайне велико.

"В сочетании с сахаром это ведет к повышенному риску висцерального ожирения", – добавил специалист.

По его словам, трансжиры могут содержаться абсолютно везде. В основном это обработанные продукты – готовые сыры, колбасы, сосиски, творожки и полуфабрикаты. Их нет лишь в свежих овощах и фруктах.

Врач подчеркнул, что вредное воздействие трансжиров не ограничивается угрозой рака. Они способны полностью дестабилизировать внутренний обмен веществ, проводя к системным сбоям в работе ключевых органов и систем организма.

В частности, употребление трансжиров чревато поражением желудочно-кишечного тракта, развитием токсического энтерита, сердечно-сосудистых патологий и атеросклероза. Они нарушают липидный и углеводный обмен, а также обмен пуриновых оснований.

Ранее ученые выяснили, что присутствие в рационе питания клубники, шпината и сладкого перца может приводить к повышенному содержанию пестицидов в организме человека. По словам автора исследования Алексис Темкин, на овощах и фруктах часто присутствуют следы от агрохимикатов.

Пестициды, попадая в организм, могут спровоцировать гормональные сбои, нарушить работу репродуктивной системы, вызвать проблемы в нервной системе детей и повысить риск развития рака.