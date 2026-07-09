СК возбудил дело после убийства трех человек в Таганроге

В Таганроге Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, ночью 9 июля в домовладении на улице 1-й Котельной были найдены тела двух женщин и мужчины 60, 64 и 86 лет. Следователи установили, что смерть носит криминальный характер.

В СК заявили, что личность предполагаемого злоумышленника уже установлена. По предварительным данным, после совершения преступления он уехал с места происшествия на автомобиле. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщил, что в убийстве подозревают 44-летнего бывшего полицейского Евгения. По информации канала, причиной расправы мог стать конфликт из-за развода и раздела имущества. СМИ утверждают, что мужчина убил тестя ножом, а тещу и бабушку супруги застрелил из карабина "Сайга".

По данным канала, после преступления подозреваемый скрылся вместе со своим 69-летним отцом на автомобиле. При этом причастность отца к убийству официально не подтверждена и сейчас проверяется.

Канал также сообщил, что ранее мужчина служил в полиции, однако был уволен после того, как не сообщил о своей судимости начала 2000-х годов. После ухода из органов он возглавил одну из автошкол Таганрога, к работе которой, как отмечается, возникали претензии у клиентов. Кроме того, у подозреваемого и его супруги, с которой он находится в процессе развода, есть трое детей.

До этого в Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который, угрожая оружием, похищал из разных регионов девушек, в том числе несовершеннолетних, после чего насиловал их. Известно как минимум о шести жертвах. В настоящее время мужчина находится под стражей.