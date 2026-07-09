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09 июля, 11:07

Город

Набравший на ЕГЭ 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать экзамен

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Выпускник Александр Щаницын, который обучался в столичной школе № 57 и набрал на ЕГЭ по профильной математике 99 баллов, будет пересдавать экзамен. Он сам рассказал об этом РИА Новости.

Он объяснил, что считает, что готов на 100 баллов. При прошлой сдаче молодой человек допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части, что, по его мнению, было "довольно глупо". По словам Щаницына, у него получится сдать на высший балл, если он будет внимательнее.

Готовиться к ЕГЭ он начал в 10-м классе, при этом уделял немного времени на подготовку – решал задачи, которые давали в школе. Поступать он планирует в МФТИ по направлению "Общая и прикладная физика". Щаницын добавил, что в дальнейшем видит себя в сферах, которые связаны с физикой.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб назвал несправедливым правило, согласно которому результат участника пересдачи по выбранному предмету ЕГЭ аннулируется. Он заявил, что необходимо засчитывать лучший результат. Кроме того, нынешний порядок создает дополнительный психологический барьер для выпускников.

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