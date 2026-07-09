Сильные ливни вызвали подтопления и эвакуацию жителей в Южной Корее

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Сильные муссонные дожди привели к подтоплению жилых домов и дорог, а также эвакуации жителей, передает Yonhap News.

По данным Корейского метеорологического управления, в провинциях Чхунчхон, Кенгидо, Канвондо и Чолла-Пукто интенсивность осадков достигала 50 миллиметров в час. Суммарно в городах Тэджон и Чхонджу зафиксировано 220 миллиметров осадков.

В общей сложности сообщалось о 145 инцидентах, связанных с ущербом из-за сильных дождей. Например, в уезде Поун провинции Чхунчхон-Пукто 82 человека были экстренно эвакуированы из-за угрозы подтопления водохранилища. Там же оказались спасены еще двое местных жителей, которые были заблокированы в затопленном доме.

В Чхончжу обрушилась защитная дамба, из-за чего пришлось эвакуировать дом престарелых. Местами подтопило автодороги, перекрывалось движение по железной дороге. В общей сложности непогода вызвала задержку 58 поездов по всей Южной Корее, заявили в национальной железнодорожной корпорации.

Из-за ливней задерживались 26 скоростных поездов и 32 обычных поезда. Задержки составляли 20–80 минут для скоростных составов и 30–150 минут для обычных поездов. При этом дожди еще не закончились, поэтому количество задержанных поездов может увеличиться.

Гражданам посоветовали пользоваться другими видами транспорта и следить за актуальной информацией о движении. По данным метеорологов, до вечера 9 июля в провинциях Чхунчхон и южных регионах страны может выпасть еще до 200 миллиметров осадков, есть угроза оползней и наводнений.

Ранее тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

В результате сильного наводнения в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая погибли 39 человек. Еще 9 числятся пропавшими без вести.

