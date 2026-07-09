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09 июля, 09:23

Происшествия

Число жертв наводнения на юге Китая выросло до 39

Фото: ТАСС/EPA/Hu Yan

В результате сильного наводнения в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая погибли 39 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель мэра города Дин Вэй.

По его словам, 26 из 39 погибших стали жертвами прорыва плотины на водохранилище Люлань в уезде Хэнчжоу.

Тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань 4 июля. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

"Майсак" стал первым в текущем сезоне, обрушившимся на территорию Китая. Вслед за ним к острову Хайнань стал приближаться тайфун "Бави". Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на курортах остается стабильной, а российские туристы продолжают отдых в штатном режиме.

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