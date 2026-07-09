Трамп заявил, что Иран недавно связывался с США и хочет заключить сделку

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Представители Ирана недавно связывались с США и хотят заключить сделку, заявил американский президент Дональд Трамп. Трансляция его разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

Он добавил, что Иран "очень сильно хочет" сделать это, однако сам Трамп не знает, стоит ли заключать новое соглашение.

В ночь на 8 июля началась серия мощных ударов со стороны американских военных. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе, якобы исходившие от Ирана.

При этом иранские военные заявили о нанесении ответных ударов по американским базам в Бахрейне и Кувейте, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

По информации СМИ, США атаковали ключевые объекты береговой обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а новые удары стали более масштабными. В числе пораженных целей – береговые радарные станции, системы противовоздушной обороны и позиции противокорабельных ракет.

