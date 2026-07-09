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09 июля, 08:57

Шоу-бизнес

С рэпера Гуфа начали взыскивать 10 тыс руб за неоплаченную парковку

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Судебные приставы принудительно взыскивают с рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) 10 тысяч рублей на неоплаченную парковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы приставов.

В сентябре прошлого года столичный суд оштрафовал музыканта на 5 тысяч рублей за неуплату парковки. Рэпер не оплатил штраф в установленный 60-дневный срок – деньги поступили лишь в феврале 2026 года. Из-за этого в декабре 2025-го в отношении Долматова составили протокол, а в апреле 2026-го суд оштрафовал его еще на 10 тысяч рублей за неуплату в срок штрафа за парковку.

Однако Гуф не оплатил в срок и второй назначенный штраф, после чего был выдан исполнительный документ, по которому 3 июля было возбуждено исполнительное производство.

Ранее блогер Оксана Самойлова погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в 4 миллиона рублей. С нее также принудительно взыскали 300 рублей штрафа за то, что она не предоставила в срок сведения об ИП в уполномоченные госорганы.

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