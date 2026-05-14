РИА Новости: солист Little Big Прусикин оставил в России долг почти на 100 тыс руб

14 мая, 20:21

Солист Little Big Прусикин оставил в России долг почти на 100 тыс рублей

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в России иноагентом) оставил в России долг почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и налоговой службы, а также иные документы.

По данным приставов, в прошлом году в отношении музыканта возбудили исполнительное производство, но потом прекратили, так как не удалось найти активы должника. В настоящее время с Прусикина принудительно взыскивают штраф 40 тысяч рублей, назначенный по административному делу.

Как указано в материалах налоговой службы, исполнитель не выплатил еще 58 тысяч рублей налогов и госпошлину в размере 816 рублей. В общей сложности долг Прусикина составляет около 99 тысяч рублей.

Кроме того, музыкант перестал вести бизнес в РФ. Согласно юридическим документам, 12 мая ИП Прусикина было исключено из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Как говорится в судебных материалах, заявление подал кредитор Филипп Березовский 8 мая. Другие подробности не приводятся.

