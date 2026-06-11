Кот сорвал кульминацию "Ромео и Джульетты" в театре

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tanya.borger

(принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Рыжий кот сорвал кульминацию трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" в театре. Видео с постановки опубликовала балерина Татьяна Боргер в Instagram

Животное вышло на сцену, когда артисты разыгрывали кульминацию истории. Пока Джульетта "сокрушалась" над телом Ромео, кот начал играть с волосами актера, что вызвало у публики смех.

"Он начинает играть с волосами, кусаться и портит всю сцену", – сказал человек за кадром.

Ролик с котом набрал более 1,5 миллиона просмотров меньше чем за сутки. При этом пользователи соцсетей не согласились с автором видео, заявив, что кот подарил истории "хэппи энд".

Некоторые пользователи предположили, что спектакль проходил в Турции, где к кошкам относятся с особым уважением. А автор самого популярного комментария написал, что с котом сцена стала выглядеть как "бытовое убийство на кухне".

Ранее осиротевший детеныш макаки по кличке Панч из японского зоопарка стал героем компьютерной игры. Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля, когда от него отказалась мать и его переселили в вольер к сородичам.

В бесплатной браузерной игре пользователи управляют Панчем, который должен отбиваться от нападающих обезьян. Персонаж изображен с мягкой игрушкой-орангутаном.