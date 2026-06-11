ТАСС: Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени М. Горького

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Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Елена Булукова оставила свою должность. Об этом сообщает ТАСС.

Булукова была назначена директором театра в октябре 2025 года и проработала в этой должности менее года. До этого она в течение нескольких лет руководила Центральным театром кукол имени С. В. Образцова.

Булукова была удостоена премии правительства в сфере культуры.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора МХАТ имени М. Горького Артура Гезерова по обвинению в растрате. В рамках того же уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра фигурировал бывший гендиректор Михаил Кехман.

В июле 2025 года у последнего прошли обыски, затем ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре того же года Кехман покинул пост гендиректора учреждения, а в январе 2026-го отказался и от должности художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге.