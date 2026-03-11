Форма поиска по сайту

11 марта, 17:05

Культура

Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом учреждения.

"Сегодня (11 марта 2026 года. – Прим. ред.) открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель", – цитирует Беглова ТАСС.

Бывший глава театра Владимир Кехман ушел в отставку в январе после проведения у него обыска. Как писали СМИ, это было связано с уголовным делом о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТ имени М. Горького.

Позднее Кехману предъявили соответствующее обвинение. Его отпустили под подписку о невыезде. После этого он также покинул пост гендиректора МХАТ.

культуратеатррегионы

