Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом учреждения.
"Сегодня (11 марта 2026 года. – Прим. ред.) открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель", – цитирует Беглова ТАСС.
Бывший глава театра Владимир Кехман ушел в отставку в январе после проведения у него обыска. Как писали СМИ, это было связано с уголовным делом о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТ имени М. Горького.
Позднее Кехману предъявили соответствующее обвинение. Его отпустили под подписку о невыезде. После этого он также покинул пост гендиректора МХАТ.