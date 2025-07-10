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10 июля, 18:30

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ТАСС: директору МХАТ Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате

Директору МХАТ Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате – СМИ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Директору МХАТ имени М. Горького и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который приближен к окружению задержанного.

В настоящее время мужчина отпущен на свободу под подписку о невыезде. Агентство при этом не располагает комментариями следствия и правоохранительных органов.

Обыски проводились у директора МХАТ в среду, 9 июля. По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра. По этому делу также проходят еще несколько лиц.

Кроме того, выяснилось, что Кехман задолжал по кредитам около 18 миллиардов рублей. Журналисты указали, что в отношении директора МХАТ открыты восемь исполнительных производств, при этом шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два – по исполнительному делу.

"Интервью": Владимир Кехман – о деятельности МХАТа

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