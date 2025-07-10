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10 июля, 04:31

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ТАСС: директор МХАТ Кехман задолжал около 18 млрд руб по кредитам

Директор МХАТ Кехман задолжал около 18 млрд руб по кредитам – СМИ

Фото: ТАСС/Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам около 18 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в правоохранительных органах.

По информации агентства, в отношении Кехмана открыты восемь исполнительных производств, при этом шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два – задолженности по исполнительному делу.

Сам директор МХАТ никаких комментариев по этому поводу не давал.

Ранее в отношении Кехмана провели обыски и следственные действия. Как сообщали СМИ, правоохранители пришли к директору МХАТ по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены театра. При этом Кехман не был задержан, он выступал по делу в статусе свидетеля.

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