Аэропорт Домодедово перешел на работу по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Пассажиров призвали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани, так как в расписании полетов возможны изменения.

Ранее сообщалось о возобновлении прямых рейсов по маршруту Москва – Фукуок. Первый самолет уже вылетел из аэропорта Шереметьево со 100-процентной загрузкой.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю в течение всего зимнего сезона 2026/27 года. В следующем году также рассматривается возможность увеличения частоты полeтов до шести раз в неделю.