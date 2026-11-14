14 ноября, 10:52Наука
В России появится инсулин в таблетках
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские ученые работают над созданием таблетированной формы инсулина и препарата пролонгированного действия, который позволит вводить лекарство один раз в неделю. Об этом РИА Новости рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
"У нас есть уже пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем с нашими фармацевтическими партнерами", – поделилась собеседница агентства.
Она уточнила, что современные технологии в сфере медицины позволяют значительно облегчить жизнь пациента с сахарным диабетом. Инновационные методы лечения и лекарства позволяют контролировать заболевание и снижать его влияние на повседневную жизнь.
Ранее ученые МГУ вместе с врачами разработали новый метод диагностики муковисцидоза по конденсату выдыхаемого аэрозоля. В настоящее время исследователи готовятся к расширенным испытаниям и улучшению методики перед ее возможным внедрением в повседневную медицинскую практику.
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