Историческую усадьбу Изварино отреставрируют в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усадьбу Изварино отреставрируют в ТиНАО. Столичный департамент культурного наследия выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ в главном доме и флигеле, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Бывшее дворянское имение Изварино середины XIX века – не самая известная, но тем не менее интересная усадьба с богатой историей. В разные годы эти земли принадлежали князьям Федору Куракину и Черкасским. А последним владельцем усадьбы был Владимир Абрикосов – сын основателя кондитерской фабрики "Товарищество А.И. Абрикосова сыновей", – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в 2025 году прошли торги, в ходе которых у главного дома и флигеля появился новый собственник. Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования. Они изучат инженерно-технические особенности, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения.

Работы по реставрации стартуют после согласования проекта с Мосгорнаследием и выдачи ведомством необходимого разрешения.

Главный дом и флигель усадьбы Изварино признаны объектом культурного наследия регионального значения. Они располгаются по адресу район Внуково, поселок Детского дома "Молодая гвардия", дом 2.

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