На ВДНХ после реставрации открылась историческая чайная

Фото: пресс-служба ВДНХ

Чайная "Нитка" открылась в здании кафе "Лето" на ВДНХ после большой реставрации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание, признанное объектом культурного наследия федерального значения, вновь обрело свою первоначальную функцию. Там будут проводить торжественные мероприятия в рамках проекта "Московское чаепитие".

Объект, построенный еще в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского, расположен за павильоном № 34 "Космонавтика и авиация". Это одна из четырех построек выставочного комплекса с резным декором фасадов. Двухэтажное кафе имеет уличную веранду и боковые галереи второго яруса, что делает здание более легким внешне.

В ходе работ были укреплены несущие конструкции, обновлены кровля и декоративные элементы. Восстановлено и резное панно из дерева на центральном фронтоне с изображением стола и плодовых деревьев. Вместе с тем обновлены живопись на потолке террас и роспись на основном фасаде – цветы на желто-красном поле. На 12 колоннах восстановлен узор, похожий на вышивку.

Кроме того, реставраторы также работали над внутренними интерьерами. На стенах и потолке в обеденном зале восстановлена лепнина. Также там есть две люстры с хрустальным декором, которые украшали чайную с 1954 года. Специалисты обновили некоторые их элементы и вернули на место.

Теперь в чайную "Нитка" заходят как жители, так и гости города. Там они могут полностью прочувствовать атмосферу чайной культуры, сидя на верандах. Две из них расположены на первом этаже здания, еще три – на втором. Оттуда можно увидеть павильон № 51 "Мясная промышленность" и скульптуру "Боец с быком". В центре зала также есть стол на 50 гостей.

Второй этап реставрации пройдет в 2027 году. Заведение получит камерные чайные комнаты. Также там появится школа бариста, которая сделает пространство полноценным центром чайного мастерства.

Вместе с тем на ВДНХ продолжается реставрация фасадов павильона № 62 "Охрана природы". Центральная его часть выполнена из блоков особой прочности из закаленного художественного стекла. Со временем некоторые элементы были утрачены, поэтому специалистам необходимо восстановить их.

