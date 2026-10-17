Горожан пригласили на бесплатные экскурсии и выставку на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Каждое третье воскресенье месяца все желающие могут бесплатно посетить павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция "Бесплатный вход" также распространяется на музей славянской письменности "Слово" и интерактивный музейный комплекс "Буран". В павильоне № 1 сейчас проходит выставка "Искусство сцены. Академическая живопись", на которой представлено около 200 экспонатов: живопись, графика, скульптура, книги и театральные костюмы из 32 крупнейших музеев страны.

Экспозиция показывает связь русской академической живописи и театра. Герои полотен с помощью жестов, мимики и костюмов убеждают зрителя в том, что перед ним ожившая библейская сцена, античный мифологический сюжет или назидательное повествование о российской истории, где каждая деталь – это аллегория.

Выставка продлится до 17 января, поэтому 18 октября, 15 ноября и 20 декабря посещение будет свободным.

29 октября для посетителей проведут экскурсию "Андрей Рябушкин: между историей и поэзией" в честь дня рождения художника. Гости вспомнят творческий путь и знаковые работы живописца, рассмотрят картины и поговорят о мастерах, оказавших влияние на его судьбу. Для посещения экскурсии необходима регистрация.

Кроме того, в октябре посетители павильона № 1 "Центральный" могут бесплатно побывать на тематической экскурсии "Город, который играет". Она приурочена к Всемирному дню городов, который отмечается 31 октября. Гости посетят Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рим и другие места. Благодаря экспонатам выставки получится совершить путешествие не только в пространстве, но и во времени. Для посещения экскурсии необходима предварительная регистрация.

Ранее заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд рассказала, какие павильоны и фонтаны на ВДНХ производят на нее особое впечатление. Среди любимых мест актриса выделила павильон № 1 "Центральный". Пересильд отметила, как преобразилось здание после реставрации, и призналась, что не может налюбоваться его обновленным обликом.

